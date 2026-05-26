जबरन धर्म परिवर्तन कर हिंदू लड़की पर शादी का दबाव, नहीं मानने पर मॉर्फ्ड फोटो किया वायरल

वाराणसी: चोलापुर पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने हिंदू युवती से जबरन शादी और धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि युवती की आरोपी की बहनों से दोस्ती थी। इसी दौरान आरोपी पीड़िता के संपर्क में आया। उसने पीड़िता को झांसे में लिया और जबरन शादी और धर्म परिवर्तन की बात करने लगा। इस पर पीड़िता ने मना कर दिया, जिसके बाद आरोपी ने पीड़िता और उसके परिजनों को धमकी दी। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।