काशी में गंगा में बीयर पीने का मामला: बिहार में यूपी पुलिस ने डाला डेरा, जल्द होगी गिरफ्तारी

दरअसल, गंगा नदी में इस तरह के कार्य करने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले रमजान के महीने में नाव पर इफ्तार पार्टी की जाने का भी मामला सामने आ चुका है, जिसमें दावा किया गया है कि आरोपियों ने बिरयानी खाई और उसके अवशेष गंगा नदी में फेंक दिए। इसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 14 युवकों को गिरफ्तार किया था। वहीं इस मामले में गिरफ्तार किए गए सभी 14 युवक हाईकोर्ट से जमानत के बाद जेल से बाहर आए हैं।