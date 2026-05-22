वाराणसी में गरीब पिता अपनी बेटी की शादी के लिए नहीं होंगे परेशान, सरकार देगी अनुदान, जानें क्या है तरीका

वाराणसी। काशी में रहने वाले गरीब पिता को अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने उन गरीब बेटियों की शादी के लिए सारे इंतजाम कर रखे हैं। गरीब पिता को सरकार की तरफ से उनकी बेटियों की शादी के लिए सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए दिए गए समय से पूर्व ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद सरकार गरीब पिता के खाते में पैसे डाल देगी, जिससे आसानी से बेटियों की शादी हो सकती है।