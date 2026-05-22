काशी में गंगा स्नान के दौरान युवक ने पी बीयर, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दर्ज की FIR, बिहार का बताया जा रहा आरोपी

बताया जा रहा है की वीडियो बनाने के दौरान आरोपी का नाम वीडियो में लिया जा रहा है और इस दौरान आरोपी वीडियो में माफी मांगता की दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि गंगा नदी में रमजान के दौरान इफ्तार पार्टी किए जाने का भी वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था। आरोप लगा है कि इफ्तार पार्टी करने वाले लोगों ने गंगा नदी में बिरयानी खाने के बाद हड्डियों के अवशेष फेंक दिए थे। इस मामले में फिलहाल 14 आरोपियों को हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा किया है।