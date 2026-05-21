विश्वनाथ धाम के बाहर वकीलों से हथापाई पर मंदिर प्रशासन ने लिया संज्ञान, PAC जवान पर महिला से दुर्व्यवहार का आरोप

मंदिर न्यास ने बताया है कि सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफार्म के माध्यम से एक वीडियो प्रसारित किया गया, जिसमें कुछ अधिवक्ताओं द्वारा आरोप लगाया गया कि काशी वासियों के लिए रिजर्व किए गए समय पर दर्शन के लिए पहुंचे अधिवक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उनसे पैसे छीने गए। मंदिर न्यास ने बताया है कि वीडियो की सत्यता की जांच करने पर यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कथित वीडियो किस स्थान का है। मंदिर न्यास ने बताया है कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यम से वीडियो की जांच कराई गई।