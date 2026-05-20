शिक्षण संस्थानों में थोपी जा रही RSS की विचारधारा: BHU में ‘ब्राह्मणवादी पितृसत्ता’ सवाल पर अजय राय

अजय राय ने कहा है कि इस तरह के शब्दों का जिस प्रकार प्रश्न के रूप में उपयोग किया गया है उसने पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य किसी जाति, वर्ग या समुदाय के प्रति दुर्भावना पैदा करना नहीं, बल्कि समाज को ज्ञान, संवेदनशीलता और एकता के सूत्र में पीरोना है। अजय राय ने कहा कि भारत की सनातन परंपरा में ब्राह्मण समाज सदैव ज्ञान, शिक्षा, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक रहा है। वेदों, उपनिषदों, भारतीय दर्शन, संस्कृत, साहित्य और शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने में ब्राह्मण समाज का ऐतिहासिक योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज सदैव ही पूजनीय था है और रहेगा।