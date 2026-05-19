एक बार फिर चर्चा में BHU, पूछा गया ‘ब्राह्मणवादी पितृसत्ता’ पर सवाल, मचा घमासान

यह सवाल एमए इतिहास के चौथे सेमेस्टर की परीक्षा में पूछा गया था। बताया जा रहा है कि यह सवाल आधुनिक भारत और महिलाएं विषय के चौथे प्रश्न पत्र में पूछा गया। वहीं, परीक्षा खत्म होने के बाद यह सवाल तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। लोगों ने सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दी है। कुछ लोग इसे सामान्य, जबकि कुछ लोग इसे विवादित बता रहे हैं। लोगों का मानना है कि इस तरह के सवाल समाज को बांटने का काम कर सकते हैं और इससे समाज का एक बड़ा तबका प्रभावित होगा।