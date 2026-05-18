गुजरात के परिवार से काशी के काल भैरव मंदिर में मारपीट, बुजुर्ग का दबाया गला, 3 गिरफ्तार

गुजरात के नवसारी छपरा रोड स्थित रवि पार्क सोसाइटी के रहने वाले मुकेश भाई पटेल ने शनिवार को कोतवाली पुलिस को बताया था कि उनका परिवार दोपहर में काल भैरव मंदिर में दर्शन करने गया हुआ था। उन्होंने बताया कि भीड़ ज्यादा होने के कारण लंबी लाइन लगी हुई थी जिसमें वह और उनके परिवार के लोग खड़े थे। उन्होंने बताया कि इसी दौरान वहां कुछ लोग पहुंचे और बैरिकेडिंग लगा दी, जिससे उनका परिवार बैरिकेडिंग के अंदर रह गया और वह बैरिकेडिंग के बाहर चले आए। उन्होंने युवकों से मिन्नतें की कि उन्हें उनके परिवार से अलग ना किया जाय और उन्हें परिवार के साथ जाने दिया जाए, नहीं तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।