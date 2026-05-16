यदि आप भी लगाते हैं नकली दांत तो जरुरी है आपके लिए यह खबर, BHU में आया अनोखा मामला, मरते-मरते बचा मरीज

वाराणसी: अगर आप भी नकली दांत लगाकर खाना खाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह खबर ऐसे लोगों के लिए ही है, जो असली दांत की जगह नकली दांत लगवा कर खाना खाते हैं। वाराणसी में डॉक्टरों ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसके बाद नकली दांत लगाने वाले लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। यहां एक शख्श ने खाना खाते समय नकली दांत निगल लिया जो उसके खाने की नली में जाकर फंस गया और मरीज की हालत धीरे-धीरे बिगड़ने लगी।