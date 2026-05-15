अनोखा इश्क: वाराणसी में आलू-प्याज बेचने वाले को दिल दे बैठी नाबालिग, फिल्मी अंदाज में दोनों हुए फरार

Minor Girl Eloped with Teen: वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के अचानक घर से लापता होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। परिवार वालों ने पहले अपने स्तर पर उसकी तलाश शुरू की और रिश्तेदारों से लेकर आसपास के गांवों तक खोजबीन की, लेकिन लड़की का कोई सुराग नहीं मिला। बेटी के अचानक गायब होने से परिजनों की चिंता लगातार बढ़ती चली गई और पूरे गांव में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। आखिरकार परिवार ने पुलिस की मदद लेने का फैसला किया और मामले की शिकायत चौबेपुर थाने में दर्ज कराई।