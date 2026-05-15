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अनोखा इश्क: वाराणसी में आलू-प्याज बेचने वाले को दिल दे बैठी नाबालिग, फिल्मी अंदाज में दोनों हुए फरार

Varanasi News: वाराणसी के चौबेपुर क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की घर से लापता हो गई, जिसके बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

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वाराणसी

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Mohd Danish

May 15, 2026

varanasi minor girl eloped with teen

वाराणसी में अनोखा इश्क..

Minor Girl Eloped with Teen: वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के अचानक घर से लापता होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। परिवार वालों ने पहले अपने स्तर पर उसकी तलाश शुरू की और रिश्तेदारों से लेकर आसपास के गांवों तक खोजबीन की, लेकिन लड़की का कोई सुराग नहीं मिला। बेटी के अचानक गायब होने से परिजनों की चिंता लगातार बढ़ती चली गई और पूरे गांव में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। आखिरकार परिवार ने पुलिस की मदद लेने का फैसला किया और मामले की शिकायत चौबेपुर थाने में दर्ज कराई।

किशोर पर लगा बहला-फुसलाकर भगाने का आरोप

पुलिस जांच के दौरान सामने आया कि गांव में आटो पर घूम-घूमकर आलू और प्याज बेचने वाले एक किशोर पर लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस के अनुसार दोनों एक-दूसरे को पहले से जानते थे और धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी थी। बताया जा रहा है कि इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और फिर दोनों घर छोड़कर चले गए।

मां की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

लड़की की मां ने शुक्रवार को चौबेपुर थाने पहुंचकर बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अलग-अलग टीमों को सक्रिय किया और संभावित ठिकानों पर तलाश शुरू कर दी। पुलिस मोबाइल लोकेशन और स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर लगातार दोनों की तलाश में जुटी रही।

बनकट शिवमंदिर के पास पुलिस ने दोनों को दबोचा

शुक्रवार शाम करीब पांच बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक किशोर और किशोरी बनकट शिवमंदिर के पास बस का इंतजार कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों को पकड़ लिया। पुलिस ने तुरंत किशोर को हिरासत में ले लिया, जबकि लड़की को सुरक्षित बरामद कर मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया।

मेडिकल जांच के बाद आगे होगी कानूनी कार्रवाई

पुलिस के मुताबिक लड़की की मेडिकल जांच कराई जा रही है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं गिरफ्तार किशोर के परिजनों को भी मामले की जानकारी दे दी गई है। पुलिस का कहना है कि नाबालिग से जुड़े मामलों में कानून के तहत सख्त प्रक्रिया अपनाई जाती है और हर बिंदु पर जांच की जा रही है।

गांव में बढ़ी सुरक्षा

इस घटना के बाद पूरे गांव और आसपास के इलाकों में सुरक्षा को लेकर चर्चा तेज हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाबालिग बच्चों और किशोरियों की सुरक्षा को लेकर परिवारों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। ग्रामीणों ने कहा कि मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बीच बच्चों पर नजर रखना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि कई बार कम उम्र में बच्चे भावनात्मक फैसले ले लेते हैं।

पुलिस कार्रवाई से लोगों में बढ़ा भरोसा

स्थानीय निवासियों ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है। लोगों का कहना है कि समय रहते पुलिस ने दोनों को बरामद कर लिया, जिससे किसी बड़ी अनहोनी की आशंका टल गई। पुलिस प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि यदि किसी नाबालिग के लापता होने की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

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Published on:

15 May 2026 07:48 pm

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