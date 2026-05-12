Varanasi News: सुबह पिता संग किया था नाश्ता, शाम को कमरे में फंदे पर मिली MBBS डॉक्टर बेटी

वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र में एक MBBS डॉक्टर की आत्महत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना थाना लंका के सामने स्थित शिवम कॉम्प्लेक्स की है। जहां युवती अपने पिता के साथ रहती थी। सोमवार शाम उसका शव कमरे के अंदर दुपट्टे के सहारे फंदे से लटका मिला। मृतका की पहचान रूचिका मौर्या के रूप में हुई है। वह देहरादून से MBBS की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। इन दिनों मेडिकल पीजी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही थी। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में NEET PG की परीक्षा होनी थी। जिसके चलते वह लगातार पढ़ाई में व्यस्त रहती थी।