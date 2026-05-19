गंगा में नहाते हुए काल के गाल में समा गया युवक, गाजीपुर से आया था काशी, बाबा विश्वनाथ के दर्शन का था प्लान

जानकारी के मुताबिक, गाजीपुर के रेवतीपुर के रहने वाले तुषार राय (21) की गंगा नदी में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि वह 3 बजे भोर में ही तुलसी घाट पर पहुंचा था और गंगा नदी में स्नान करने लगा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गंगा नदी में नहाने के लिए और लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लगाई गई जेटी को वह पार करके गहरे पानी में चला गया। इस दौरान लोग उसे ऐसा करने से मना करते रहे, लेकिन तुषार ने किसी की नहीं सुनी। इसके बाद पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई।