BHU में बरगद-पीपल के पेड़ की पूजा पर रोक! धागा बांधने से रोके जाने के लिए लिखा गया पत्र, शुरू हुआ नया विवाद

आशीष कुमार ने तर्क दिया है कि पेड़ों पर बांधे जाने वाला धागा पेड़ की छाल में घुस जाता है और इसकी वृद्धि को रोक देता है। इसके साथ ही पेड़ों को संक्रमण का खतरा भी उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि दीया जलाने से भी वायु प्रदूषण होता है और वैज्ञानिक रूप से इन पेड़ों की आयु एवं स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है। उन्होंने कुलपति से अनुरोध किया है कि कैंपस में स्थित इन पेड़ों पर धागा बांधने और दीया जलाने की परंपरा को पूर्णत प्रतिबंधित किया जाए। इसके साथ ही पेड़ों के आसपास सूचना पट्ट भी लगाया जाए और कर्मचारियों के माध्यम से जागरूकता फैलाया जाए।