20 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

BHU में बरगद-पीपल के पेड़ की पूजा पर रोक! धागा बांधने से रोके जाने के लिए लिखा गया पत्र, शुरू हुआ नया विवाद

Varanasi news: BHU के कुलपति को सम्बोधित एक पत्र लिखा गया है, जिसको लेकर विवाद उत्पन्न होने लगा है। पत्र में कहा गया है कि बरगद और पीपल के पेड़ में धागा बांधने से श्रद्धालुओं को रोका जाए।

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

May 20, 2026

Banaras Hindu University

Banaras Hindu University

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) एक बार फिर से चर्चा में आया है। बताया जा रहा है कि यहां कुलपति को सम्बोधित एक पत्र लिखा गया है, जिसको लेकर विवाद उत्पन्न होने लगा है। पत्र में कहा गया है कि बरगद और पीपल के पेड़ में धागा बांधने से श्रद्धालुओं को रोका जाए। इस पत्र के वायरल होने के बाद कैंपस के कुछ छात्रों ने आपत्ति दर्ज कराई है। इसके साथ ही पत्र लिखे जाने की मंशा पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं।

विशिष्ट निधि अनुभाग द्वारा लिखा गया पत्र

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित पीपल और बरगद के पेड़ों पर पूजा नहीं की जाएगी। इसको लेकर प्रस्ताव पारित करने के लिए कुलपति को एक पत्र लिखा गया है। इस पत्र को केंद्रीय कार्यालय के विशिष्ट निधि अनुभाग के आशीष कुमार ने कुलपति को संबोधित करते हुए लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि कैंपस में स्थित पीपल और बरगद के पेड़ पर्यावरण संरक्षण एवं ऑक्सीजन उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन कुछ लोग धार्मिक मान्यता से इन पेड़ों पर धागा बांधते हैं और दिए जलाते हैं, जिससे पेड़ को गंभीर क्षति पहुंचती है।

क्या दिया गया तर्क

आशीष कुमार ने तर्क दिया है कि पेड़ों पर बांधे जाने वाला धागा पेड़ की छाल में घुस जाता है और इसकी वृद्धि को रोक देता है। इसके साथ ही पेड़ों को संक्रमण का खतरा भी उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि दीया जलाने से भी वायु प्रदूषण होता है और वैज्ञानिक रूप से इन पेड़ों की आयु एवं स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है। उन्होंने कुलपति से अनुरोध किया है कि कैंपस में स्थित इन पेड़ों पर धागा बांधने और दीया जलाने की परंपरा को पूर्णत प्रतिबंधित किया जाए। इसके साथ ही पेड़ों के आसपास सूचना पट्ट भी लगाया जाए और कर्मचारियों के माध्यम से जागरूकता फैलाया जाए।

छात्रों ने जताई आपत्ति

आशीष कुमार द्वारा कुलपति को पत्र लिखे जाने के बाद छात्रों ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। इसके साथ ही कैंपस में रहने वाले लोगों ने भी इस पर आपत्ति दर्ज की है। उनका कहना है कि बरगद और पीपल के पेड़ सनातन की आस्था के प्रतीक हैं। इन पेड़ों से पौराणिक परंपराएं भी जुड़ी हुई हैं। बीते दिनों वट सावित्री पूजा के दौरान भी बरगद के पेड़ की पूजा की गई थी, ऐसे में इसे रोकना कहीं से भी उचित नहीं है।

ये भी पढ़ें

एक बार फिर चर्चा में BHU, पूछा गया ‘ब्राह्मणवादी पितृसत्ता’ पर सवाल, मचा घमासान
वाराणसी
Banaras Hindu University

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

20 May 2026 03:54 pm

Published on:

20 May 2026 03:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / BHU में बरगद-पीपल के पेड़ की पूजा पर रोक! धागा बांधने से रोके जाने के लिए लिखा गया पत्र, शुरू हुआ नया विवाद

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

शिक्षण संस्थानों में थोपी जा रही RSS की विचारधारा: BHU में ‘ब्राह्मणवादी पितृसत्ता’ सवाल पर अजय राय

ajay rai PC: IANS
वाराणसी

IIT-BHU ने की फूड वेस्ट मैनेजमेंट की शुरुआत, जानवरों के साथ अब जरुरतमंदों का भी भरेगा पेट

IIT-BHU
वाराणसी

शुभेंदु अधिकारी के PA हत्याकांड में वाराणसी से एक और आरोपी गिरप्तार, UP से अब तक कितने लोगों की हुई गिरफ्तारी?

Suvendu Adhikari PA Murder Case
वाराणसी

एक बार फिर चर्चा में BHU, पूछा गया ‘ब्राह्मणवादी पितृसत्ता’ पर सवाल, मचा घमासान

Banaras Hindu University
वाराणसी

बेरोजगारों की जेब पर डाका! वाराणसी पुलिस ने 6 को पकड़ा, झांसे में आए सैकड़ों युवा

Frod from youths
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.