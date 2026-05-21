जिसने किया था अपहरण उसी से शादी की जिद पर अड़ी ‘बसंती’, पानी की टंकी पर चढ़कर हंगामा, वाराणसी में जेल से छूटकर बाहर आया है प्रेमी

बताया जा रहा है कि इंदरपुर इलाके में किराए के मकान में युवती रहती है और पास ही स्थित कांशीराम आवास में पानी की टंकी पर चढ़ गई, जिसके बाद लोगों ने इस बारे में सूचना पुलिस को दी। वहीं, घटना की सूचना के बाद युवती के परिजन भी मौके पर पहुंच गए और उसे समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। युवती ने बताया है कि वह परिजनों से बार-बार उसकी शादी कुणाल से कराने के लिए कहती रही, लेकिन परिजन उसकी बात मानने को तैयार नहीं हुए, जिसके बाद उसने यह कदम उठाया है।