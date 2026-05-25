नौतपा की शुरुआत, विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए हुई व्यवस्था खास, सुगमता से होंगे दर्शन

मंदिर न्यास ने बताया कि पूरे धाम में कुल 19 स्थान को चिन्हित किया गया है, जहां पर शुद्ध और शीतल पेयजल के लिए वाटर कूलर और 10 ऐसे स्थान भी चिन्हित किए गए हैं जहां पर पोर्टेबल वॉटर काउंटर की व्यवस्था कराई गई है। यही नहीं श्रद्धालुओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले झूठ के मैट बिछाए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को फर्श पर गर्मी से राहत मिल सके। मंदिर न्यास ने बताया है कि नौतपा के दौरान बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार और अभिषेक विभिन्न फलों के रस और शीतल पेय पदार्थ से किया जाएगा और यह आयोजन श्रद्धा, भक्ति और सनातन परंपरा के अनुसार ही होगा। मंदिर न्यास ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि प्रशासन और मंदिर कर्मियों द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त करें।