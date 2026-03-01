काशी विश्वनाथ मंदिर में सुगम दर्शन के नाम पर करते थे धन उगाही, 8 गिरफ्तार

प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी लोग विश्वनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं से सुगम दर्शन कराने के नाम पर अवैध वसूली किया करते थे। पैसे लेने के बाद भी ये दर्शन नहीं कर पाते थे, जिसके बाद श्रद्धालुओं के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया करते थे। थानाध्यक्ष ने लोगों से अपील की है कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में सुगम दर्शन के नाम पर पैसे लेने वालों से सावधान रहें। सुगम दर्शन के लिए विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की ओर से काउंटर की व्यवस्था की गई है काउंटर से ही भुगतान कर रसीद प्राप्त कर दर्शन किए जा सकते हैं।