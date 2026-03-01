काशी विश्वनाथ मंदिर में सुगम दर्शन के नाम पर करते थे धन उगाही, 8 गिरफ्तार

फोटो सोर्स- वाराणसी पुलिस
वाराणसी: श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में सुगम दर्शन के नाम पर धन उगाही करने वाले 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि सुगम दर्शन के नाम पर ये लोगों से पैसे ऐंठते थे और उसके बाद उनके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट किया करते थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
जानकारी के मुताबिक, चौक थाने की पुलिस को लगातार विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं से दुर्व्यवहार की सूचनाएं मिल रही थीं। इसके साथ ही सुगम दर्शन कराने का नाम पर अवैध वसूली किए जाने की भी शिकायत पुलिस को मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने 8 लोगों को विश्वनाथ मंदिर परिसर के आसपास से गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है।
चौक थाना प्रभारी दिलीप कुमार मिश्रा ने बताया कि विश्वनाथ मंदिर के पास से मुरलीधर पांडे, रितेश पांडे, रामबाबू पांडे, विजय तिवारी, हर्ष पांडे, काजू पांडे, विनायक पांडे और आकाश पांडे को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्त वाराणसी के ही रहने वाले हैं।
प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी लोग विश्वनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं से सुगम दर्शन कराने के नाम पर अवैध वसूली किया करते थे। पैसे लेने के बाद भी ये दर्शन नहीं कर पाते थे, जिसके बाद श्रद्धालुओं के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया करते थे। थानाध्यक्ष ने लोगों से अपील की है कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में सुगम दर्शन के नाम पर पैसे लेने वालों से सावधान रहें। सुगम दर्शन के लिए विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की ओर से काउंटर की व्यवस्था की गई है काउंटर से ही भुगतान कर रसीद प्राप्त कर दर्शन किए जा सकते हैं।
