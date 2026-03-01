1 मार्च 2026,

रविवार

वाराणसी

खामेनेई की मौत पर बनारस में शिया समुदाय का 7 दिन का शोक, सोमवार को जलसे का आयोजन

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई की मौत के बाद बनारस में शिया समुदाय ने 7 दिन का शोक घोषित किया है। इसके अलावा सोमवार को जलसे का आयोजन किया गया है...

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Mar 01, 2026

खामेनेई की मौत के बाद भारत में प्रदर्शन (Photo-IANS)

वाराणसी: अमेरिकी और इजरायली हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई की मौत के बाद बनारस में शिया समुदाय ने 7 दिन का शोक घोषित किया है। इसके अलावा सोमवार को जलसे का आयोजन किया गया है। शिया जामा मस्जिद के इमाम ने अपना शोक संदेश जारी कर लोगों से इसे पालन करने को कहा है।

लोगों से समर्थन की अपील

अमेरिकी और इजरायली हमले में मारे गए ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई के समर्थन में बनारस के शिया समुदाय ने 7 दिन का शोक घोषित किया है। शिया जामा मस्जिद के इमामे जुमा मौलाना जफर अल हुसैनी ने 7 दिन के शोक का ऐलान किया है। इसके साथ ही लोगों से इसका समर्थन करने के लिए भी कहा गया है।

प्रतिष्ठान बंद रखने को कहा गया

मौलाना जफर अल हुसैनी ने लोगों से अपने प्रतिष्ठान बंद करने, काले कपड़े पहने और घरों पर काले झंडे लगाने का आवाहन किया है। इमामे जुमा की ओर से बताया गया है कि सोमवार को दिन में 11:00 बजे सरैया इमामबाड़े में एक एहतेजाजी जलसे का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बनारस के सारे उलेमा और लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की है।

दरअसल, अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले में खामेनेई की मौत की पुष्टि हुई है, जिसके बाद विश्व भर में शिया समुदाय इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। ईरान के साथ-साथ शिया समुदाय के लोग इसे शहादत बता रहे हैं। घटना के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव भी बढ़ गया है।

Updated on:

01 Mar 2026 03:16 pm

Published on:

01 Mar 2026 03:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / खामेनेई की मौत पर बनारस में शिया समुदाय का 7 दिन का शोक, सोमवार को जलसे का आयोजन

