वाराणसी पहुंचे सीएम योगी, सर्किट हाउस में अधिकारियों संग करेंगे बैठक, दर्शन पूजन का भी है कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी के पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर पहुंचे। यहां से वह सर्किट हाउस पहुंचे, जहां जिले में चल रहे विकास कार्यों के मद्देनजर अधिकारियों संग समीक्षा बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान बीजेपी की क्षेत्रीय समन्वय समिति की बैठक में सीएम योगी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज और अन्य स्थानों का स्थलीय का निरीक्षण कर सकते हैं।