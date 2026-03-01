वाराणसी पहुंचे सीएम योगी, सर्किट हाउस में अधिकारियों संग करेंगे बैठक, दर्शन पूजन का भी है कार्यक्रम

pc-patrika
वाराणसी: अपने दो दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को वाराणसी पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस में जनपद में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। इसके साथ ही उसकी गुणवत्ता को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देंगे। इस दौरान सीएम योगी विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी के पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर पहुंचे। यहां से वह सर्किट हाउस पहुंचे, जहां जिले में चल रहे विकास कार्यों के मद्देनजर अधिकारियों संग समीक्षा बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान बीजेपी की क्षेत्रीय समन्वय समिति की बैठक में सीएम योगी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज और अन्य स्थानों का स्थलीय का निरीक्षण कर सकते हैं।
वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोद लिए गांव डोमरी में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, सीएम योगी इसका प्रस्तुतिकरण सर्किट हाउस में देखेंगे। डोमरी गांव में करीब 350 बीघा जमीन पर 3 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाएगा। इसका मकसद शहरी क्षेत्र में प्रदूषण को नियंत्रित करना और हवा को शुद्ध रूप से बनाए रखना है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके बाद सर्किट हाउस में विश्राम करेंगे। वह शाम को बाबा काल भैरव और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। संभावित प्रोटोकॉल के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रात्रि विश्राम वाराणसी में ही करेंगे और सोमवार की सुबह वह लखनऊ के लिए प्रस्थान कर जाएंगे।
