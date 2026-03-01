Iran-Israel War का यूपी में असर, वाराणसी से शारजाह की सभी फ्लाइटें रद्द, 332 यात्री फंसे

Iran-Israel War News: ईरान और इजरायल के बीच चल रहा विवाद अब पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गया है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि दुबई, कतर, ईराक और बहरीन जैसे देशों में भी खतरा महसूस किया जा रहा है। ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका भी इस जंग में शामिल हो गया है। ईरान पर अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में अमेरिकी बेस पर हमला किया। इस वजह से पूरे क्षेत्र में उड़ानों पर बड़ा असर पड़ रहा है। कई एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं, ताकि यात्रियों की सुरक्षा बनी रहे।