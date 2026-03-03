होली पर गंगा में नहीं चलेगी नाव, पुलिस करेगी पेट्रोलिंग, उल्लंघन पर दर्ज होगी FIR

होली वाले दिन सुबह 4:00 बजे से शाम 4:00 तक गंगा में नौका संचालन पर पुलिस ने रोक लगाई है। पुलिस के मुताबिक, पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। होली पर घाटों पर हजारों की संख्या में लोग जश्न और होली का आनंद उठाने आते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही घाटों पर हुड़दंग करने वालों पर पुलिस कार्रवाई भी करेगी।