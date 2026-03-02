गौ माता को कोई छू भी नहीं सकता: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के ‘यूपी में सबसे ज्यादा होती है गौ हत्या’ बयान पर केशव मौर्य

वाराणसी पहुंचे प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी गौ हत्या नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि गौ माता की हत्या की बात तो छोड़िए, गौ माता को कोई छू तक नहीं सकता। यदि गौ माता को कोई छेड़ने का प्रयास करेगा तो सरकार उसे छोड़ेगी नहीं। उन्होंने कहा कि एक गौ भक्त होने के नाते हमने गौ माता के लिए कई आंदोलन किए हैं और गौ तस्करों और ऐसे लोगों को पता है कि हम उनके साथ कैसा बर्ताव करेंगे। उन्होंने कहा कि गौ जब माता हैं है टो उन्हें इसका दर्जा देने की क्या जरूरत है।