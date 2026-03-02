काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालु और महिला पत्रकार से हुए दुर्व्यवहार का सीएम ने लिया संज्ञान, दी हिदायत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मंदिर प्रशासन के साथ मिलकर व्यवस्था में उचित सुधार लाएं। इसके साथ ही उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में निर्मित दुकानों तक श्रद्धालुओं की पहुंच सुनिश्चित करने के साथ ही विक्रय की जाने वाली सामग्रियों के रेट को भी नियंत्रित करने को कहा है। सीएम योगी ने कहा कि धार्मिक संस्थाएं पैसा कमाने का जरिया नहीं हैं, बल्कि एक श्रद्धा का केंद्र हैं। ऐसे स्थान पर श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की जानी चाहिए।