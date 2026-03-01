चंद्रग्रहण पर 2.45 मिनट बंद रहेगा विश्वनाथ मंदिर, श्रद्धालुओं से की गई यह अपील

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने बताया है कि मंदिर का कपाट ग्रहण प्रारंभ होने से डेढ़ घंटे पूर्व बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि धर्माचार्यों के अनुसार, चंद्रोदय का समय शाम 5:59 पर है, जबकि मोक्ष का समय शाम 6:45 पर है। परंपरा को ध्यान में रखते हुए मंदिर के कपाट शाम 4:30 पर बंद कर दिए जाएंगे। इस दौरान मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार के दर्शन पूजन की अनुमति नहीं होगी।