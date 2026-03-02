मुस्लिम महिलाओं ने गुलाल-फूलों से खेली होली, काशी से काबा को भेजा भाईचारे का संदेश

शिव की नगरी काशी में मुस्लिम महिलाओं ने होली खेलकर काबा तक सौहार्द का सन्देश दे दिया है। धर्म की नगरी काशी में मुस्लिम महिलाओं ने हिन्दू बहनों के साथ गुलाब की पंखुड़ियों, गुलाल और फूलों से जमकर होली खेली। ढ़ोलक-मजीरे पर सभी ने मिलकर होली के गीत गए। बेहद ही खुशनुमा व सौहार्द पूर्ण वातावरण में सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी।भगवान श्री राम के दरबार के बड़े-बड़े चित्रों के समक्ष होली खेलते हुए मुस्लिम महिलाओ ने कहा कि यह कहना गलत है कि मुस्लिम रंगों से दूर रहता है, बुनकर की कारीगरी की आत्मा-हृदय रंग ही रहा है।