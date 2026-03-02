बनारस में 2500 स्थानों पर होगा होलिका दहन, उत्पात मचाने वालों पर ड्रोन से रखी जाएगी नजर, हुड़दंगी किए गए पाबंद

पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि, वाराणसी में सकुशल रंगभरी एकादशी व मसान की होली का कार्यक्रम संपन्न कराया जा चुका है और अब होली के त्यौहार की तैयारी चल रही है। शहर में अलग-अलग स्थान पर होलिका दहन होगा। आंकड़ों की बात करें तो यहां लगभग 2500 स्थानों पर होलिका दहन होंगे, कई जुलूस भी निकाले जाएंगे। होली के दिन सभी के लिए सुरक्षा के इंतजामत किए गए हैं। आयोजकों के साथ थाना और एसीपी लेवल पर बैठक कर ली गई है। जो होलिकाएं रखी गई हैं, उनकी भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जुलूस निकालने के दौरान उन स्थानों पर सादे कपड़ों में पुलिस तैनात रहेगी। ड्रोन के माध्यम से पूरे रूट, हर स्थान की निगरानी की जाएगी।