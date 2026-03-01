चंद्र ग्रहण के कारण देर से शुरू हुई दशाश्वमेध घाट की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती, अब तक 6 बार बदला समय

धर्म और संस्कृति की नगरी वाराणसी के दशाश्वामेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती के समय में ग्रहण के कारण बदलाव किया गया। यह आरती अपने तय समय शाम 6:15 से 1.15 घंटे की देरी से ग्रहण के मोक्ष काल के बाद शाम 7:30 पर शुरू हुई। इससे पहले वाराणसी में ग्रहण को देखते हुए सूतक काल शुरू होने से पहले ही मंदिरों को बंद कर दिया गया था। इसके साथ ही श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए गए, जो मोक्ष काल के बाद खोले गए।