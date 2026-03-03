IIT-BHU के 7 पीएचडी शोधार्थी जाएंगे जापान, LOTUS कार्यक्रम के लिए हुआ चयन

LOTUS कार्यक्रम भारत-जापान के बीच द्विपक्षीय शोध सहयोग को सुदृढ़ करने और प्रभावशाली युवा वैज्ञानिकों को वैश्विक आदान-प्रदान के लिए प्रोत्साहित करने हेतु संचालित एक संयुक्त पहल है। इस कार्यक्रम के तहत चयनित छात्रों को जापान के विश्वविद्यालय और शोध संस्थानों में उन्नत शोध करने का अवसर मिलेगा, जहां उनका मार्गदर्शन भारतीय और जापानी संकाय सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। यह पहला दीर्घकालिक शैक्षणिक साझेदारी को बढ़ावा देने के साथ-साथ नवाचार एवं वैज्ञानिक उत्कृष्ट को भी प्रोत्साहित करेगा।