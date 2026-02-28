धधकती चिताओं के बीच खेली गई ‘मसाने की होली’, परंपरा-विवाद के बीच उमड़ा जनसैलाब

काशी में मान्यता है कि महाश्मशान में भगवान शंकर अपने भक्तों के साथ चिता-भस्म की होली खेलते हैं। बाबा के साथ होली खेलने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मणिकर्णिका घाट पहुंचे। हालांकि, पिछले साल तक यह संख्या हजारों में होती थी, लेकिन इस बार प्रशासन ने मणिकर्णिका जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया है। इस होली में शामिल होने के लिए केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशी मेहमान भी पहुंचे हुए थे। इस दौरान मणिकर्णिका घाट पर 'होली खेले मसाने में' गीत और डमरू की थाप पर श्रद्धालु झूमते हुए नजर आए। आयोजकों द्वारा चीता के भस्म की बारिश की गई और श्रद्धालु होली गीतों पर झूमते नजर आए। इस बार जिला प्रशासन ने घाट पर नहीं बल्कि मंदिर परिसर में होली खेलने की अनुमति दी थी, इसको लेकर बैरिकेडिंग भी लगाई गई थी।