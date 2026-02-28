पापा की प्रिंसेज लेकिन ससुराल में किया जा रहा प्रताड़ित, सुसाइड नोट लिखकर विवाहिता ने दी जान

जानकारी के मुताबिक, शिवपुर थाना क्षेत्र के महादेवपुरम कॉलोनी में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी है। मृतका का नाम काजल (27) है और उसकी शादी 16 नवंबर 2024 को हुई थी। मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें लिखा है "मेरे माता-पिता ने मुझे बड़े प्यार से पाला था, लेकिन ससुराल में वह प्यार नहीं मिला मैं अपने पापा की प्रिंसेज हूं।"