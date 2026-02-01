काशी में होली का आगाज, माता गौरा का गौना लेकर लौटे भोलेनाथ, गुलाल से सराबोर हुई महादेव की नगरी

रंग भरी एकादशी के दिन काशी में ब्रज का भी रंग देखने को मिला। भगवान शिव के गौने की रस्म में काशी और ब्रज के लोग बाबा विश्वनाथ के दरबार में रंग, अबीर और फूलों से होली खेलते नजर आए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ अपने विवाह के बाद रंगभरी एकादशी पर माता गौरा का गौना लेकर आते हैं। काशी के लोग इस दौरान भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के चरणों में रंग और अबीर अर्पित करके होली खेलने की अनुमति मांगते हैं और इसके बाद काशी में पारंपरिक होली की शुरुआत हो जाती है।