कफ सिरप मामले में ₹25000 के इनामी समेत दो गिरफ्तार, की थी ₹2 करोड़ की अवैध खरीद-फरोख्त

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने शैली ट्रेडर्स रांची (झारखंड) के प्रोपराइटर भोला प्रसाद जायसवाल और शुभम जायसवाल की फार्म से 1,26,000 सीसी खरीदी थी। आरोपियों ने पुलिस को पूछताछ में बताया है कि कफ सिरप को वाराणसी स्थित सप्तसागर दवा मंडी में सप्लाई किया जाना था, लेकिन उसकी तस्करी कर उसे बाहर भेज दिया जाता था। इसके लिए फर्जी बिल काटा जाता था। आरोपियों ने बताया कि इसकी तस्करी कब और कैसे की जानी है यह सारी बातें सीक्रेट रखी जाती थी, जिसकी जानकारी शुभम जायसवाल, दिवेश जायसवाल, अमित जायसवाल समेत कुछ लोगों को ही होती थी।