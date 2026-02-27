शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को सता रहा मौत का डर, जेल में हत्या की जताई आशंका

मठ से जुड़े ‘शीश महल’ जैसे आरोपों पर उन्होंने कहा कि इस समय जिसे जो कहना है, वह कह रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी कमरे में शीशा लगा होना कोई बुराई नहीं है। अगर कमरा पारदर्शी है तो बाहर से अंदर देखा जा सकता है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। पांच मंजिला भवन के बारे में उन्होंने कहा कि यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे छिपाया जा सके। यह खुला और साफ दिखाई देने वाला ढांचा है। आश्रम में कुछ भी गुप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति आश्रम को ऊपर तक देखना चाहता है तो उसे बिना कैमरे के पूरा परिसर देखने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, वहां छात्र पढ़ते और रहते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कैमरे के साथ प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।