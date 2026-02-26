‘तुम्हें उड़ा देंगे…’ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के वकील को जान से मारने की धमकी, आधी रात आया मैसेज

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर नाबालिग बच्चों के यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। यह केस प्रयागराज के झूंसी थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज है। शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज (जगद्गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य) ने आरोप लगाया कि शंकराचार्य ने मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और वाराणसी के मठ-आश्रमों में बटुकों (बच्चों) का यौन शोषण किया। उनके पास सबूत होने का दावा किया गया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और जांच तेज कर दी है। एक नाबालिग का मेडिकल परीक्षण भी हुआ है।