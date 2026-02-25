आशुतोष महाराज को मिल रही पुलिस विवेचना की जानकारी, व्हाट्सएप के ग्रुप में किया जा रहा शेयर: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद

शंकराचार्य ने कहा है कि इस बात की पुष्टि हमारे अधिवक्ताओं ने कर दी है कि वह दोनों बच्चे को उन्हीं के साथ लंबे समय से रह रहे हैं और उनके सांगिर्द के रूप में काम कर रहे थे। इसके कागजी प्रमाण भी हमारे पास है, लेकिन एक बच्चा माइनर है, इसलिए हम उसे सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। सारे तथ्य सबूत के साथ संकलित हो गए हैं। दोनों ही बच्चे अलग-अलग स्थान पर जाकर कर्मकांड और धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं और क्यूआर कोड के माध्यम से दक्षिणा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास में वे बच्चे कभी आए ही नहीं। वे बच्चे आप ही के पास हैं, तो हमारे ऊपर जो आरोप लगाया जा रहे हैं वह पूरी तरह से झूठ हैं। हम न्यायालय में सारे प्रमाण रखने वाले हैं।