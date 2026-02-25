25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कांग्रेस ने भेजा पीएम मोदी को ज्ञापन, SC के रिटायर्ड जज से जांच की मांग

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस ने मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराने की मांग की है...

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Feb 25, 2026

वाराणसी: बाल यौन शोषण के आरोपों से घिरे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कांग्रेस उत्तर आई है। शंकराचार्य के समर्थन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौप है। ज्ञापन के माध्यम से मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाने कि मांग की है।

प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर सौंपा ज्ञापन

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर पार्टी पूरे प्रदेश में आज ज्ञापन देने का काम कर रही है। इसी कड़ी में वाराणसी के जिला मुख्यालय पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए कहा है कि इस पूरे मामले की सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड से जांच कराई जाए, ताकि सच सामने आ सके।

मौनी अमावस्या के बाद हुई साजिश की शुरुआत: कांग्रेस

कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने बताया कि मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में स्नान के दौरान ही यह सब शुरू हुआ और इस मामले में प्रयागराज के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा की भूमिका भी संदिग्ध है। उन्होंने बताया कि एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें अजय पाल शर्मा और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर करने वाले आशुतोष महाराज एक साथ नजर आ रहे हैं।

सभी आरोप फर्जी: कांग्रेस

राघवेंद्र चौबे ने कहा कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को उनके शिष्यों के साथ अमावस्या के दिन जिस तरह से रोका गया यह निंदनीय है। यह उनके और उनके शिष्यों को अपमानित करने के उद्देश्य से किया गया था और जब मामले नें तूल पकड़ा तो फर्जी आरोप लगाकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदनंद ब्रह्मचारी समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

जांच में पारदर्शिता होना जरुरी: कांग्रेस

कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बनारस के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि शंकराचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाले लोगों की भी जांच कराई जाए। इसके साथ ही इस मामले में निष्पक्ष और पारदर्शिता रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा जांच कराया जाना अति महत्वपूर्ण है, ताकि मामले का खुलासा हो सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Feb 2026 12:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कांग्रेस ने भेजा पीएम मोदी को ज्ञापन, SC के रिटायर्ड जज से जांच की मांग

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

होली से पहले वाराणसी में बढ़ा ऑटो किराया, यात्रियों की जेब पर पड़ा असर

वाराणसी में ऑटो का बढ़ाया किराया
वाराणसी

योगी आदित्यनाथ तो संन्यासी हैं…भगवा पहनते हैं फिर वेतन क्यों ले रहे? अविमुक्तेश्वरानंद ने कसा तंज

वाराणसी

पारिवारिक विवाद में युवक ने फांसी लगाकर दी जान, पत्नी ने भी खाया जहर, हालत गंभीर

वाराणसी

कफ सिरप से जुड़े मामले में पुलिस का एक्शन, आरोपी तस्कर की ₹14 करोड़ की संपत्ति सीज

वाराणसी

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने पहुंचे अजय राय, बोले- यूपी में कल पार्टी करेगी प्रदर्शन

वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.