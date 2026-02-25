शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कांग्रेस ने भेजा पीएम मोदी को ज्ञापन, SC के रिटायर्ड जज से जांच की मांग

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर पार्टी पूरे प्रदेश में आज ज्ञापन देने का काम कर रही है। इसी कड़ी में वाराणसी के जिला मुख्यालय पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए कहा है कि इस पूरे मामले की सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड से जांच कराई जाए, ताकि सच सामने आ सके।