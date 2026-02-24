कफ सिरप से जुड़े मामले में पुलिस का एक्शन, आरोपी तस्कर की ₹14 करोड़ की संपत्ति सीज

पुलिस ने बताया कि आरोपी मनोज यादव ने भारी मात्रा में न्यू फेन्साडील कफ सिरप को वाराणसी और आसपास के जिले में फर्जी दस्तावेज तैयार करके तस्करी की थी। उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए सारे दस्तावेज भी फर्जी पाए गए। इसके बाद पुलिस ने उसकी संपत्तियों को चिन्हित करना शुरू कर दिया। पुलिस ने बताया है कि अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन से खरीदी गई प्रॉपर्टी जिसकी कीमत करीब 12,66,54,062 रुपए है, उसे भी फ्रिज किया गया है।