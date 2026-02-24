शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने पहुंचे अजय राय, बोले- यूपी में कल पार्टी करेगी प्रदर्शन

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जहां धर्म को सताया जाएगा या सताया जा रहा है वहां पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट हो जाती है। शंकराचार्य जैसे हमारे धर्मगुरु जिन्हें हम भगवान मानते हैं, उनका अपमान किया जा रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से उनके समर्थन में खड़ी है। उन्होंने ऐलान किया कि बुधवार को पूरे प्रदेश में पार्टी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन देगी।