रोती हुई महिला भक्त से बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, गुरु गड़बड़ निकल जाए तब रोना

वाराणसी : शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दो बच्चों का यौन शोषण करने के मामले में कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया था। कोर्ट में नाबालिग बच्चों के बंद कमरे में बयान हुए थे। पुलिस ने इस मामले में अब जांच तेज कर दी है। इस दौरान प्रयागराज पुलिस की एक टीम ने हरदोई में पीड़ित परिवार के बयान लिए। वहीं दूसरी टीम वाराणसी पहुंची है। टीम शंकराचार्य से पूछताछ कर सकती है। वहीं जरुरत पड़ने पर गिरफ्तार भी कर सकती है।