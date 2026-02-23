शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद सियासत तेज, मिलने पहुंचे सपा और कांग्रेस के नेता

शंकराचार्य से मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुजीत यादव ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर वह यहां पहुंचे हैं। वह बचपन से भी यहां आते रहे हैं। समाजवादी पार्टी शंकराचार्य के साथ है। प्रदेश की सरकार तानाशाही हो गई है और बिना साक्ष्य के किसी पर भी मुकदमा कर सकती है। सरकार पहले हिंदू मुसलमान के बीच तनाव पैदा कर रही थी, लेकिन अब हिंदुओं के साथ हिंदू को लड़ने की कोशिश की जा रही है।