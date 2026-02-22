BHU में गोली चलने के बाद धरने पर बैठे छात्र, प्रोक्टोरियल विभाग ने प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर भी दर्ज कराया मुकदमा, बिरला चौराहा जाम

वहीं, दूसरी तरफ प्रोक्टोरियल विभाग ने लंका थाने में छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। सुरक्षाकर्मी परमानंद सिंह की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप है कि गोली चलने की घटना के बाद जब सुरक्षाकर्मी वहां पहुंचे तो 35 से 40 के समूह में छात्रों ने इकठ्ठा होकर चीफ प्रॉक्टर के नाम से भद्दी-भद्दी गालियां दीं। इसके साथ ही सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी की गई। प्रोक्टोरियल विभाग ने आरोप लगाया है कि इस दौरान छात्रों ने रुईया चौराहे को जाम कर दिया और यातायात अवरुद्ध हो गया।