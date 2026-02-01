BHU एक बार फिर सवालों में, छात्रों ने लगाया फायरिंग का आरोप, कई थानों की फोर्स पहुंची, छात्र धरने पर

जानकारी के मुताबिक, बिरला-ए छात्रावास के बाहर चार राउंड फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है। मौके पर पहुंचे प्रॉक्टोरियल विभाग के सुरक्षा कर्मियों को खोखे बरामद हुए हैं। बिरला-ए के छात्र का आरोप है कि कुछ दिनों पूर्व रुईया और बिरला के छात्रों के बीच मारपीट हुई थी, जिसके बाद शनिवार की रात रुईया के छात्र ने हॉस्टल के बाहर फायरिंग की है।