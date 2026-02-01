दाह संस्कार के दौरान हुआ बड़ा हादसा, गंगा में नहाते समय डूबा किशोर, एनडीआरएफ तलाश में जुटी

वाराणसी जिले में दाह संस्कार में शामिल होने आए एक किशोर की गंगा में डूबने से मौत हो गई, जबकि उसे बचाने गया एक युवक भी नदी में डूब गया। युवक की तलाश के लिए एनडीआरएफ और पुलिस की टीम लगातार खोजबीन कर रही है। यह घटना रोहनिया थाना क्षेत्र के बेटावर घाट की है। शिवपुर थाना क्षेत्र के परमानंदपुर निवासी हर्ष पटेल और अजीत पटेल पड़ोस में रहते थे। दोनों बेटावर घाट पर बांदीपुर निवासी लालजी पटेल की माता के दाह संस्कार में शामिल होने आए थे।