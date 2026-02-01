जिस्मफरोशी के अवैध धंधे का भंडाफोड़, 3 महिलाओं समेत 8 गिरफ्तार, दलाल के माध्यम से होता था काला कारोबार

जानकारी के मुताबिक, लंका थाना क्षेत्र के नगवा इलाके में रेनबो गेस्ट हाउस में देह व्यापार की कई दिनों से सूचना मिल रही थी। इसके बाद एसओजी-2 की टीम ने मामले की पुष्टि करते हुए गेस्ट हाउस पर दबिश दी। इस दौरान देह व्यापार में संलिप्त 3 महिलाएं, एक कस्टमर 2 ब्रोकर, होटल मैनेजर और भवन स्वामी को मौके से गिरफ्तार किया गया है।