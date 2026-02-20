पूर्वांचल में बदला मौसम का मिजाज, पश्चिमी यूपी में हुई बूंदाबांदी ने बढ़ाई मुसीबत, इन जिलों में हो सकती है बारिश

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। आसमान में घने बादल छाए रहे और तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले तीन से चार दिनों तक तापमान में इसी तरह की गिरावट रहेगी और एक बार फिर गुलाबी ठंड दस्तक देगी। वाराणसी समेत कई जिलों में बूंदाबांदी होने के भी आसार हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई बारिश और पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद मौसम ने करवट ली है।