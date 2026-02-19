रीलबाज रहें सावधान…वाराणसी में जल पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, उल्लंघन पर होगी सख्त कारवाई

वाराणसी में गंगा नदी में नौका पर घूमने का आनंद लेने वालों की सुरक्षा के लिए जल पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के अनुसार कोई भी पर्यटक नौका विहार करते समय बीच धारा में नौका रोक कर सेल्फी ली या रील बनाई तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी।