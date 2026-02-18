बनारस में शुरू हुई यूपी बोर्ड की परीक्षा, सेंट्रल जेल में भी बनाया गया केंद्र, कंट्रोल रूम से की जा रही निगरानी

उन्होंने बताया कि बनारस जनपद में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में कुल 92277 छात्र एवं छात्राएं रजिस्टर्ड हैं। हाई स्कूल में 46300 तो वहीं, इंटरमीडिएट में 45977 परीक्षार्थी इस साल परीक्षा में सम्मिलित होंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि इस साल परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में फोटोकॉपी की सभी दुकानें बंद रहेंगी. ऐसा नहीं किए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।