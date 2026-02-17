BHU Buddhist Conference 2026: वाराणसी बनेगा वैश्विक बौद्ध विमर्श का केंद्र, बीएचयू में 8 देशों के विद्वानों का महाकुंभ

BHU Buddhist Conference: विश्व बौद्ध समुदाय और अकादमिक जगत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के पालि एवं बौद्ध अध्ययन विभाग द्वारा 17 से 19 फरवरी 2026 तक तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह सम्मेलन पालि साहित्य, बौद्ध दर्शन, त्रिपिटक अध्ययन, बौद्ध परंपराओं की तुलनात्मक समीक्षा और समकालीन संदर्भों में बौद्ध विचारों की प्रासंगिकता जैसे विषयों पर केंद्रित होगा।सम्मेलन का आयोजन केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग और तोयो विश्वविद्यालय (जापान) के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। तीन दिनों में कुल 80 चयनित शोध-पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे, जिन पर गहन चर्चा होगी।