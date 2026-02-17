पश्चिमी विक्षोभ का असर: 18 फरवरी को बारिश की संभावना, आगरा में फरवरी की तेज गर्मी ने चौंकाया

आज आगरा में अधिकतम तापमान 32.2°C तक पहुंच गया जो फरवरी के माह के लिहाज़ से असामान्य रूप से गरम दर्ज किया गया तापमान है। तापमान रिकॉर्ड के लिहाज से यदि देखें तो सर्वकालिक रिकॉर्ड: 35.6°C- 25 फरवरी 1897

आज का रिकॉर्ड: 32.2°C- 18 फरवरी 2026 . यह तापमान पिछले कुछ वर्षों में सबसे ऊँचा है तथा यह इंगित करता है कि मौसम में गर्मी का प्रभाव इस बार थोड़ी देर पहले ही दिखने लगा है। आगरा का यह मिज़ाज अन्य आसपास के जिलों में भी देखा जा रहा है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार,यह तापमान दिन के उच्च दबाव क्षेत्र और बादलों की कमी के कारण संभव हुआ। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के साथ जब बादल ढकते हैं, तो दिन में गर्मी तब भी बनी रहती है।