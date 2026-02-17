यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर पहली बार बोले अखिलेश, भाजपा पर लगाया गंभीर आरोप

UP Panchayat Chunav 2026: यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव यानी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव 2026 में होने हैं। पहले अनुमान था कि अप्रैल से जून 2026 के बीच ये चुनाव हो जाएंगे। लेकिन अब कई वजहों से इनके टलने की बात हो रही है। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं होना और आरक्षण की प्रक्रिया पूरी न होना मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने में 6 महीने लग सकते हैं। ऐसे में चुनाव समय पर नहीं हो पाएंगे और शायद 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद या साथ में करवाए जाएं। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर पहले कहते थे कि चुनाव समय पर होंगे, लेकिन अब इस पर कोई नया बयान नहीं आया है। कोर्ट के कुछ आदेशों के बाद भी चुनाव टलने का अनुमान लगाया जा रहा है।