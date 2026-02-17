Lucknow Crime: प्रेम प्रसंग पर खूनी हमला: घर में घुसकर युवक का गला रेतने की कोशिश, दो आरोपी गिरफ्तार

घटना पारा थाना क्षेत्र के खुशहाल गंज मोहल्ले की है। जानकारी के अनुसार, महेंद्र कनौजिया नामक युवक का स्थानीय युवती से प्रेम संबंध था। बताया जा रहा है कि इस संबंध की जानकारी युवती के परिजनों को हो गई थी, जिसके बाद दोनों परिवारों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी। शनिवार देर शाम कथित तौर पर युवती के दो भाई शिवम गौतम और अरुण गौतम महेंद्र के घर पहुंचे। आरोप है कि दोनों ने घर में घुसकर महेंद्र पर हमला कर दिया। इस दौरान उनके पास सर्जिकल ब्लेड था, जिससे उन्होंने युवक के गले पर वार कर दिया। हमले के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। खून से लथपथ हालत में महेंद्र जमीन पर गिर पड़ा। परिजनों और आसपास के लोगों ने तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया।