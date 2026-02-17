17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

लखनऊ

Lucknow Crime: प्रेम प्रसंग पर खूनी हमला: घर में घुसकर युवक का गला रेतने की कोशिश, दो आरोपी गिरफ्तार

Love Affair Turns Violent in Lucknow: लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र के खुशहालगंज में प्रेम प्रसंग को लेकर युवक पर घर में घुसकर जानलेवा हमला किया गया। युवती के दो भाइयों ने सर्जिकल ब्लेड से गले पर वार किया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। डॉक्टरों ने 25 टांके लगाए, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Feb 17, 2026

गले पर सर्जिकल ब्लेड से वार, युवक के 25 टांके लगे; दो आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

गले पर सर्जिकल ब्लेड से वार, युवक के 25 टांके लगे; दो आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Lucknow Crime Attempt To Murder: लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र स्थित खुशहालगंज इलाके में प्रेम प्रसंग को लेकर एक युवक पर घर में घुसकर जानलेवा हमला किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना में गंभीर रूप से घायल युवक के गले पर सर्जिकल ब्लेड से वार किया गया, जिससे उसकी हालत नाजुक हो गई। डॉक्टरों को उसकी जान बचाने के लिए तत्काल उपचार करते हुए गले पर 25 टांके लगाने पड़े। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

क्या है पूरा मामला

घटना पारा थाना क्षेत्र के खुशहाल गंज मोहल्ले की है। जानकारी के अनुसार, महेंद्र कनौजिया नामक युवक का स्थानीय युवती से प्रेम संबंध था। बताया जा रहा है कि इस संबंध की जानकारी युवती के परिजनों को हो गई थी, जिसके बाद दोनों परिवारों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी। शनिवार देर शाम कथित तौर पर युवती के दो भाई शिवम गौतम और अरुण गौतम महेंद्र के घर पहुंचे। आरोप है कि दोनों ने घर में घुसकर महेंद्र पर हमला कर दिया। इस दौरान उनके पास सर्जिकल ब्लेड था, जिससे उन्होंने युवक के गले पर वार कर दिया। हमले के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। खून से लथपथ हालत में महेंद्र जमीन पर गिर पड़ा। परिजनों और आसपास के लोगों ने तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया।

25 टांकों से बची जान

डॉक्टरों के मुताबिक, महेंद्र के गले पर गहरा घाव था। यदि वार थोड़ा और गहरा होता तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी। समय पर अस्पताल पहुंचने के कारण उसकी जान बच सकी। चिकित्सकों ने गले पर 25 टांके लगाए हैं और फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, युवक को कुछ दिन तक निगरानी में रखा जाएगा। परिवार के लोग अस्पताल में डटे हुए हैं।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही पारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने देर रात दबिश देकर दोनों आरोपियों,शिवम गौतम और अरुण गौतम को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने प्रारंभिक रूप से प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद की बात स्वीकार की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। यदि अन्य किसी की संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

इलाके में तनाव, पुलिस बल तैनात

घटना के बाद खुशहाल गंज इलाके में तनाव का माहौल बन गया। एहतियात के तौर पर क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों परिवारों के बीच कुछ समय से कहासुनी चल रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि मामला इतना गंभीर रूप ले लेगा।

प्रेम प्रसंग बना विवाद की जड़

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि युवक और युवती एक-दूसरे को लंबे समय से जानते थे। दोनों के बीच बातचीत और मुलाकातें परिवार को नागवार गुजर रही थीं। परिजनों ने कई बार युवक को चेतावनी भी दी थी। हालांकि, पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या पहले से कोई धमकी या विवाद की शिकायत दर्ज कराई गई थी या नहीं।

कानून हाथ में लेना पड़ा भारी

एडवोकेट अनुराग  का मानना है कि इस प्रकार की घटनाएं समाज में संवाद की कमी और आवेश में लिए गए फैसलों का परिणाम होती हैं। कानून अपने हाथ में लेने का परिणाम गंभीर कानूनी कार्रवाई के रूप में सामने आता है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों पर हत्या के प्रयास (Attempt to Murder) सहित अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। दोष सिद्ध होने पर उन्हें कठोर सजा का सामना करना पड़ सकता है।

परिवार की मांग,कड़ी सजा मिले

घायल युवक के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यह हमला पूर्व नियोजित था और जान लेने की नीयत से किया गया। परिवार का कहना है कि यदि समय पर इलाज न मिलता तो बड़ा हादसा हो सकता था। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा की भी मांग की है।

समाज के लिए चेतावनी

यह घटना एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि व्यक्तिगत रिश्तों के मामलों में हिंसा किस हद तक उचित है। सामाजिक और पारिवारिक मतभेदों को सुलझाने के लिए संवाद और कानूनी रास्ता ही सही विकल्प है।पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी विवाद का समाधान हिंसा नहीं हो सकता।

